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ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 апреля 2025, 16:20
ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина
Путин и Морозов. фото ТАСС

Личный охранник главы Кремля Владимира Путина Сергей Морозов и бывший командующий Южного военного округа РФ Александр Галкин причастны к незаконному пересечению границы беглого президента Виктора Януковича в 2014 году.

Источник: прокурор по делам Майдана Денис Иванов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "В то время сотрудник Федеральной службы охраны по личной охране Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем".

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Детали: По словам Иванова, в ходе судебного разбирательства по делу о незаконном пересечении границы были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также лиц, которые этому способствовали.

"Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ.

Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ.

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По одному из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина", - добавил прокурор.

Иванов сообщил, что решающими прямыми доказательствами по этому делу стали показания части работников Управления государственной охраны Украины, которые отказались на предложение Януковича покинуть с ним территорию Украины и предать военную присягу.

Также определяющими доказательствами по делу была информация оператора телекоммуникационной связи по фиксированию абонентских номеров, которыми пользовался Янукович и его охрана во время передвижения по территории Украины и РФ в зоне действия фиксирования базовых станций операторов.

Прямая речь: "Приговор юридически поставил точку, как именно, с кем именно бывший президент Янукович покидал территорию Украины. Было установлено в судебном расследовании и доказано в суде о том, что он сделал это незаконно, переправляя близких лиц своего окружения, а также подстрекая военнослужащих УГО к совершению дезертирства".

ЯнуковичОфис генпрокурора
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