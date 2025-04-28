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Росіяни вдарили FPV-дронами та артилерією по Дніпропетровщині: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 19:17
Росіяни вдарили FPV-дронами та артилерією по Дніпропетровщині: постраждав чоловік
Фото - Сергій Лисак

Російська армія понад 15 разів била по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Понад півтора десятка разів агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з артилерії та спрямовував на район FPV-дрони. Поцілив по Нікополю і трьох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій.

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Під час однієї з атак постраждав 59-річний чоловік. Його стан задовільний, лікується амбулаторно".

Деталі: Також пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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