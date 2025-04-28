Россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Днепропетровщине: пострадал человек

Российская армия более 15 раз била по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате этого пострадал мужчина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Более полутора десятков раз агрессор бил по Никопольщине. Обстреливал из артиллерии и направлял на район FPV-дроны. Попал по Никополю и трем громадам – Мировской, Покровской и Марганецкой.

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Во время одной из атак пострадал 59-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, лечится амбулаторно".

Детали: Также повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Задета линия электропередач и газопровод.