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Россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Днепропетровщине: пострадал человек

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 апреля 2025, 19:17
Россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Днепропетровщине: пострадал человек
Фото - Сергей Лысак

Российская армия более 15 раз била по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате этого пострадал мужчина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Более полутора десятков раз агрессор бил по Никопольщине. Обстреливал из артиллерии и направлял на район FPV-дроны. Попал по Никополю и трем громадам – Мировской, Покровской и Марганецкой.

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Во время одной из атак пострадал 59-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, лечится амбулаторно".

Детали: Также повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Задета линия электропередач и газопровод.

Днепропетровская областьвойнаобстрел
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