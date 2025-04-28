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Російські війська вдарили дронами по Чернігівщині: загинув чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 22:31
Російські війська вдарили дронами по Чернігівщині: загинув чоловік
Фото - getty images

Російська армія у понеділок влучила у житловий будинок в селі Семенівської громади на Чернігівщині, унаслідок цього загинув чоловік.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Дослівно: "Росіяни вдарили дронами по житловому будинку в селі Семенівської громади.

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На жаль, загинув чоловік. Йому було 68 років".

Деталі: Як повідомляє Чаус, 38-річний односельчанин кинувся на порятунок, він уцілів – його евакуювали поліціянти.

Чернігівська областьобстрілросійсько-українська війна
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