Російські війська вдарили дронами по Чернігівщині: загинув чоловік

Російська армія у понеділок влучила у житловий будинок в селі Семенівської громади на Чернігівщині, унаслідок цього загинув чоловік.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Дослівно: "Росіяни вдарили дронами по житловому будинку в селі Семенівської громади.

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На жаль, загинув чоловік. Йому було 68 років".

Деталі: Як повідомляє Чаус, 38-річний односельчанин кинувся на порятунок, він уцілів – його евакуювали поліціянти.