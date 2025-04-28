Российские войска ударили дронами по Черниговщине: погиб человек
Понедельник, 28 апреля 2025, 22:31
Российская армия в понедельник попала в жилой дом в селе Семеновской общины на Черниговщине, в результате этого погиб человек.
Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Дословно: "Россияне ударили дронами по жилому дому в селе Семеновской общины.
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К сожалению, погиб мужчина. Ему было 68 лет".
Детали: Как сообщает Чаус, 38-летний односельчанин бросился на спасение, он уцелел – его эвакуировали полицейские.