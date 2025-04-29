CNN: Після блекауту електропостачання у Португалії та Іспанії частково відновлюється

Після масштабного блекауту 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції енергетичні оператори повідомили про поступове відновлення електропостачання в постраждалих регіонах.

Джерело: CNN

Деталі: Як пише CNN, міністерка довкілля Іспанії Сара Аагсен повідомила, що вже вдалося покрити понад 43% енергетичних потреб країни, а роботу 62% підстанцій відновлено. Про це вона розповіла 28 квітня у своїх соцмережах.

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Іспанський енергетичний оператор REE уточнив, що світло повернулося в деякі регіони, зокрема в Каталонію, Арагон, Країну Басків, Галичину, Ла-Ріоху, Астурію, Наварру, Кастилію і Леон, Естремадуру та Андалусію.

У Португалії електроенергію вже отримали 750 тисяч споживачів, заявили в енергетичній компанії країни.

Дві головні підстанції в Лісабоні знову працюють, а в районі Порту всі підстанції вже ввімкнені. Як уточнили в компанії REN, мешканці Порту можуть очікувати у найближчий час на повне відновлення електропостачання.

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Водночас міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що рух поїздів далекого і середнього сполучення поки що ще не відновиться. Наразі влада працює над тим, щоб допомогти пасажирам 116 поїздів, які застрягли через аварію на електромережах.

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