CNN: Після блекауту електропостачання у Португалії та Іспанії частково відновлюється
Після масштабного блекауту 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції енергетичні оператори повідомили про поступове відновлення електропостачання в постраждалих регіонах.
Джерело: CNN
Деталі: Як пише CNN, міністерка довкілля Іспанії Сара Аагсен повідомила, що вже вдалося покрити понад 43% енергетичних потреб країни, а роботу 62% підстанцій відновлено. Про це вона розповіла 28 квітня у своїх соцмережах.
Іспанський енергетичний оператор REE уточнив, що світло повернулося в деякі регіони, зокрема в Каталонію, Арагон, Країну Басків, Галичину, Ла-Ріоху, Астурію, Наварру, Кастилію і Леон, Естремадуру та Андалусію.
У Португалії електроенергію вже отримали 750 тисяч споживачів, заявили в енергетичній компанії країни.
Дві головні підстанції в Лісабоні знову працюють, а в районі Порту всі підстанції вже ввімкнені. Як уточнили в компанії REN, мешканці Порту можуть очікувати у найближчий час на повне відновлення електропостачання.
Водночас міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що рух поїздів далекого і середнього сполучення поки що ще не відновиться. Наразі влада працює над тим, щоб допомогти пасажирам 116 поїздів, які застрягли через аварію на електромережах.
Нагадаємо:
- Близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
- За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".
- Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".
- Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії по всій країні.
- Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.