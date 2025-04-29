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CNN: После блэкаута электроснабжение в Португалии и Испании частично восстанавливается

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 00:25
CNN: После блэкаута электроснабжение в Португалии и Испании частично восстанавливается
Фото: Getty Images

После масштабного блэкаута 28 апреля в Испании, Португалии и Франции энергетические операторы сообщили о постепенном восстановлении электроснабжения в пострадавших регионах.

Источник: CNN

Детали: Как пишет CNN, министр окружающей среды Испании Сара Аагсен сообщила, что уже удалось покрыть более 43% энергетических потребностей страны, а работа 62% подстанций восстановлена. Об этом она рассказала 28 апреля в своих соцсетях. 

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Испанский энергетический оператор REE уточнил, что свет вернулся в некоторые регионы, в частности в Каталонию, Арагон, Страну Басков, Галицию, Ла-Риоху, Астурию, Наварру, Кастилию и Леон, Эстремадуру и Андалусию.

В Португалии электроэнергию уже получили 750 тысяч потребителей, заявили в энергетической компании страны. 

Две главные подстанции в Лиссабоне снова работают, а в районе Порту все подстанции уже включены. Как уточнили в компании REN, жители Порту могут ожидать в ближайшее время полного восстановления электроснабжения.

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В то же время министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что движение поездов дальнего и среднего сообщения пока еще не восстановится. Сейчас власти работают над тем, чтобы помочь пассажирам 116 поездов, которые застряли из-за аварии на электросетях.

Напомним

  • Около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.
  • По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".
  • Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".
  • Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии по всей стране.
  • Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

ИспанияПортугалияблекаут
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