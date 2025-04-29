CNN: После блэкаута электроснабжение в Португалии и Испании частично восстанавливается

После масштабного блэкаута 28 апреля в Испании, Португалии и Франции энергетические операторы сообщили о постепенном восстановлении электроснабжения в пострадавших регионах.

Источник: CNN

Детали: Как пишет CNN, министр окружающей среды Испании Сара Аагсен сообщила, что уже удалось покрыть более 43% энергетических потребностей страны, а работа 62% подстанций восстановлена. Об этом она рассказала 28 апреля в своих соцсетях.

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Испанский энергетический оператор REE уточнил, что свет вернулся в некоторые регионы, в частности в Каталонию, Арагон, Страну Басков, Галицию, Ла-Риоху, Астурию, Наварру, Кастилию и Леон, Эстремадуру и Андалусию.

В Португалии электроэнергию уже получили 750 тысяч потребителей, заявили в энергетической компании страны.

Две главные подстанции в Лиссабоне снова работают, а в районе Порту все подстанции уже включены. Как уточнили в компании REN, жители Порту могут ожидать в ближайшее время полного восстановления электроснабжения.

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В то же время министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что движение поездов дальнего и среднего сообщения пока еще не восстановится. Сейчас власти работают над тем, чтобы помочь пассажирам 116 поездов, которые застряли из-за аварии на электросетях.

Напомним: