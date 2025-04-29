Reuters: Пакистан предупредил о неизбежности вторжения Индии после нападения в Кашмире

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что после недавней атаки на туристов в Кашмире военное вторжение Индии является почти неизбежным, что еще больше обостряет напряжение между двумя ядерными державами.

Источник: Reuters

Прямая речь Асифа: "Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, поэтому эти решения были приняты".

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Детали: После нападения в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек, в Индии поднялась волна возмущения. В стране, где преобладают индуисты, раздаются призывы к решительным действиям против Пакистана, большинство населения которого - мусульмане. Индия обвиняет соседа в поддержке боевиков в спорном регионе Кашмир, из-за которого государства уже несколько раз воевали.

По информации Reuters, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия усиливает враждебную риторику, а военные Пакистана уже проинформировали правительство о возможной подготовке нападения. Хотя детали он не раскрыл, но назвал индийское вторжение "неизбежным".

Индийские министерства обороны и иностранных дел пока не прокомментировали эти заявления. После нападения Индия объявила, что нападавшими были граждане Пакистана. Исламабад это отрицает и требует независимого расследования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал найти и наказать виновных.

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Асиф подчеркнул, что Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности, но применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы для страны. Он также сообщил, что Исламабад уже обратился за поддержкой к союзникам – странам Персидского залива, Китаю, США, Великобритании и другим. По его словам, некоторые страны из региона уже выступили в качестве посредников.

В то же время после теракта Индия прекратила действие Индусского водного договора – важного межгосударственного соглашения о распределении речных ресурсов. Пакистан в ответ закрыл воздушное пространство для индийских самолетов.

Асиф заявил, что прекращение действия водного договора – это "акт войны", ведь он жизненно важен для населения. Пакистан уже обратился к международным организациям, в частности Всемирному банку, с требованием защитить это соглашение.

Также Индия снова обвинила Пакистан в поддержке радикальных группировок, которые стояли за терактами в Мумбаи 2008 года, когда погибло более 166 человек. Исламабад это отрицает.

Напомним: