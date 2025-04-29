Втрати РФ перевищили 950 тисяч у живій силі – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України відмінусували вже понад 950 тисяч окупантів, лише за минулу добу РФ втратила 1 060 своїх солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 950 860 (+1 060) осіб,

танків – 10 728 (+5) од,

бойових броньованих машин – 22 352 (+14) од,

артилерійських систем – 27 080 (+42) од,

засобів ППО – 1 146 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 177 (+94) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 432 (+140) од.

Дані уточнюються.