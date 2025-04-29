Втрати РФ перевищили 950 тисяч у живій силі – Генштаб
Вівторок, 29 квітня 2025, 07:34
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України відмінусували вже понад 950 тисяч окупантів, лише за минулу добу РФ втратила 1 060 своїх солдатів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 950 860 (+1 060) осіб,
- танків – 10 728 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22 352 (+14) од,
- артилерійських систем – 27 080 (+42) од,
- засобів ППО – 1 146 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 177 (+94) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 432 (+140) од.
Дані уточнюються.