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Потери РФ превысили 950 тысяч в живой силе – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 29 апреля 2025, 07:34
Потери РФ превысили 950 тысяч в живой силе – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины отминусовали уже более 950 тысяч оккупантов, только за минувшие сутки РФ потеряла 1 060 своих солдат.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 950 860 (+1 060) человек,
  • танков – 10 728 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 352 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,
  • средств ПВО – 1 146 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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