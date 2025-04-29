Потери РФ превысили 950 тысяч в живой силе – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины отминусовали уже более 950 тысяч оккупантов, только за минувшие сутки РФ потеряла 1 060 своих солдат.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 950 860 (+1 060) человек,

танков – 10 728 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 22 352 (+14) ед,

артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,

средств ПВО – 1 146 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед.

Данные уточняются.