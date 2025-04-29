Потери РФ превысили 950 тысяч в живой силе – Генштаб
Вторник, 29 апреля 2025, 07:34
С начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины отминусовали уже более 950 тысяч оккупантов, только за минувшие сутки РФ потеряла 1 060 своих солдат.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 950 860 (+1 060) человек,
- танков – 10 728 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 22 352 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 27 080 (+42) ед,
- средств ПВО – 1 146 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 177 (+94) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 432 (+140) ед.
Данные уточняются.