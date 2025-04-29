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Росіяни убили дитину 12 років на Дніпропетровщині, ще 4 людей поранили

Ірина БалачукВівторок, 29 квітня 2025, 07:59
Росіяни убили дитину 12 років на Дніпропетровщині, ще 4 людей поранили
Наслідки російського удару по Самарівському району. Фото з Telegram Сергія Лисака

Одна дитина загинула та ще четверо людей дістали поранення внаслідок російської дронової атаки у Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "Ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні".

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Деталі: Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що дівчинку дістали з-під завалів власного будинку. Дитину намагалися врятувати, але вона померла дорогою до лікарні. 

 
Фото ДСНС

За даними ДСНС, ще одну дівчинку 2019 року народження вдалося врятувати. Дитину передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації вони відмовилися.

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За словами Лисака, в громаді частково зруйновано приватний будинок та господарську споруду, а також пошкоджено будинок і гараж. 

 
Фото ДСНС

У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА горіло аграрне підприємство.

По Великомихайлівській громаді росіяни вдарили КАБом, наслідки з'ясовуються.

По Нікопольщині окупанти били з артилерії та FPV-дронами – потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. 47-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі пошкоджено інфраструктуру, 2 приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач.

За словами Лисака, над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 7 БпЛА.

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