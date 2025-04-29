Российский дрон попал в дом на Днепропетровщине: погиб ребенок, еще 4 человека ранены

Последствия российского удара по Самаровскому району. Фото из Telegram Сергея Лысака

Один ребенок погиб и еще четыре человека получили ранения в результате российской дроновой атаки в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении".

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Дословно ГСЧС: "Вражеский БпЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети. Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу".

Фото гсчс

Детали: Еще одну девочку 2019 года рождения удалось спасти. Ребенка передали медикам. Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.

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По словам Лысака, в общине частично разрушен частный дом и хозяйственная постройка, а также повреждены дом и гараж.

Фото ГСЧС

В Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА горело аграрное предприятие.

По Великомихайловской общине россияне ударили КАБом, последствия выясняются.

По Никопольщине оккупанты били из артиллерии и FPV-дронами – страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. 47-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе повреждена инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

По словам Лысака, над Днепропетровской областью защитники неба сбили 7 БпЛА.