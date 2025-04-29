Сили оборони стримують росіян на Покровському напрямку, спинили майже 60 штурмів – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, де захисники відбили 59 атак, на Курському плацдармі відбулося 15 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

Реклама:

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак противника поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.