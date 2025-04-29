Силы обороны сдерживают россиян на Покровском направлении, остановили почти 60 штурмов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где защитники отбили 59 атак, на Курском плацдарме произошло 15 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

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На Купянском направлении вчера состоялось семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Одрадного, Багатира, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.