Окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу у Нікополі – ДСНС

У Нікополі окупанти вдарили по рятувальниках, коли ті гасили пожежу, спричинену попереднім російським обстрілом.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Внаслідок ворожого обстрілу у житловому будинку виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти повторно атакували надзвичайників. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль".

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Фото ДСНС

Деталі: Пізніше загарбники ще раз вдарили по рятувальниках, пошкодивши ще одну пожежну машину.

Фото ДСНС

"На щастя, серед особового складу постраждалих немає", – підсумували в ДСНС.