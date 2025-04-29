Окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу у Нікополі – ДСНС
Вівторок, 29 квітня 2025, 09:46
У Нікополі окупанти вдарили по рятувальниках, коли ті гасили пожежу, спричинену попереднім російським обстрілом.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Внаслідок ворожого обстрілу у житловому будинку виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти повторно атакували надзвичайників. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль".
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Деталі: Пізніше загарбники ще раз вдарили по рятувальниках, пошкодивши ще одну пожежну машину.
"На щастя, серед особового складу постраждалих немає", – підсумували в ДСНС.