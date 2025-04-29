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Окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу у Нікополі – ДСНС

Ірина БалачукВівторок, 29 квітня 2025, 09:46
Окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу у Нікополі – ДСНС
Фото ДСНС

У Нікополі окупанти вдарили по рятувальниках, коли ті гасили пожежу, спричинену попереднім російським обстрілом.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Внаслідок ворожого обстрілу у житловому будинку виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти повторно атакували надзвичайників. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль". 

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Фото ДСНС

Деталі: Пізніше загарбники ще раз вдарили по рятувальниках, пошкодивши ще одну пожежну машину. 

 
Фото ДСНС

"На щастя, серед особового складу постраждалих немає", – підсумували в ДСНС. 

 
Фото ДСНС

Дніпропетровська областьНікополь
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