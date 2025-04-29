Оккупанты дважды атаковали спасателей, которые тушили пожар после обстрела в Никополе – ГСЧС

В Никополе оккупанты ударили по спасателям, когда те тушили пожар, вызванный предыдущим российским обстрелом.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В результате вражеского обстрела в жилом доме возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты повторно атаковали чрезвычайников. Повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль".

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Фото ГСЧС

Детали: Позже захватчики еще раз ударили по спасателям, повредив еще одну пожарную машину.

Фото ГСЧС

"К счастью, среди личного состава пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС.