Оккупанты дважды атаковали спасателей, которые тушили пожар после обстрела в Никополе – ГСЧС
Вторник, 29 апреля 2025, 09:46
В Никополе оккупанты ударили по спасателям, когда те тушили пожар, вызванный предыдущим российским обстрелом.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "В результате вражеского обстрела в жилом доме возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты повторно атаковали чрезвычайников. Повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль".
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Детали: Позже захватчики еще раз ударили по спасателям, повредив еще одну пожарную машину.
"К счастью, среди личного состава пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС.