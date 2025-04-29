Сестра головного переговорника Путіна у лютому таємно приїздила в Україну – ЗМІ

У лютому 2025 року в Україну за паспортом США приїжджала Наталія Дмитрієва, сестра головного переговірника правителя РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва.

Джерело: американська журналістка Кеті Лівінгстон з посиланням на джерела у соцмережі Х

Пряма мова: "Наталія Дмитрієва, сестра головного переговірника Кремля Кирила Дмитрієва, їздила в Україну в лютому 2025 року - за американським паспортом, підтвердили мені численні джерела.

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Прикордонні записи показують, що Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого, за кілька днів до того, як у Саудівській Аравії мали відбутися переговори між Росією і США щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні".

Деталі: За словами журналістки, одне з джерел повідомило, що сестра Дмитрієва вже виїжджала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, разом зі своєю матір'ю.

"Діяльність Наталії під час перебування в Україні або мета її поїздки туди невідомі", - зазначила Лівінгстон.

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Також, розповіла журналістка, хоча старі записи свідчать про те, що і Наталя, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, протягом останніх кількох років вони приїжджали в Україну за американськими паспортами. "Незрозуміло, звідки у Наталії і Тамари американські паспорти і чи проживають вони зараз у США", - повідомила Лівінгстон.

"Також схоже, що сім'я Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж було відомо раніше", - додала вона.

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