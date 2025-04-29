Сестра главного переговорщика Путина в феврале тайно приезжала в Украину – СМИ

В феврале 2025 года в Украину по паспорту США приезжала Наталья Дмитриева, сестра главного переговорщика правителя РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

Источник: американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на источники в соцсети Х

Прямая речь: "Наталья Дмитриева, сестра главного переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева, ездила в Украину в феврале 2025 года - по американскому паспорту, подтвердили мне многочисленные источники.

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Пограничные записи показывают, что Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля, за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны были состояться переговоры между Россией и США по потенциальному урегулированию ситуации в Украине".

Детали: По словам журналистки, один из источников сообщил, что сестра Дмитриева уже выезжала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью.

"Деятельность Натальи во время пребывания в Украине или цель ее поездки туда неизвестны", - отметила Ливингстон.

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Также, рассказала журналистка, хотя старые записи свидетельствуют о том, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, в течение последних нескольких лет они приезжали в Украину по американским паспортам. "Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и проживают ли они сейчас в США", - сообщила Ливингстон.

"Также похоже, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее", - добавила она.

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