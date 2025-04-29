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Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 29 квітня 2025, 16:20
Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України
Сибіга. Фото: УП

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про першу розмову з Йоганном Вадефулем, якого планують призначити очільником МЗС у новому уряді Німеччини.

Джерело: "Європейська правда", Сибіга у своєму X

Деталі: Сибіга зазначив, що привітав Вадефуля з номінацією на посаду та у розмові з ним похвалив учорашню лідерську промову майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

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"Розповів Йоганну про ситуацію на полі бою та зусилля України для наближення миру. Ціную його послідовну особисту позицію на користь наших спільних принципів та підтвердження з його боку, що наступний уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України", – розповів Андрій Сибіга. 

Він зазначив, що запросив Вадефуля в Україну на 9 травня, коли планується візит багатьох міністрів закордонних справ країн ЄС – що буде вже після призначення нового уряду. 

"Вдячні Німеччині за її принципову підтримку та очікуємо тісної співпраці з новим урядом задля чесного миру для України, посилення європейської безпеки і суверенітету та захисту стабільності на нашому континенті", – додав міністр закордонних справ України.

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Нагадаємо, 28 квітня партія ХДС оголосила імена своїх міністрів у новому уряді Німеччини, який, як очікується, очолить лідер політсили Фрідріх Мерц.

Номінований на посаду очільника МЗС Йоганн Вадефуль раніше висловлювався за дозвіл Україні використовувати німецьку зброю проти цілей на території РФ. Крім того, він висловлювався за переоцінку колишньої політики Німеччини щодо Росії.

Сибіга АндрійМЗСНімеччина
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