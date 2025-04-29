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Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину

Мария Емец, Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 16:20
Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину
Сибига. Фото: УП

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о первом разговоре с Иоганном Вадефулем, которого планируют назначить главой МИД в новом правительстве Германии.

Источник: "Европейская правда", Сибига в своем X

Детали: Сибига отметил, что поздравил Вадефуля с номинацией на должность и в разговоре с ним похвалил вчерашнюю лидерскую речь будущего канцлера Фридриха Мерца.

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"Рассказал Иоганну о ситуации на поле боя и усилиях Украины для приближения мира. Ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов и подтверждение с его стороны, что следующее правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины", - рассказал Сибига.

Он отметил, что пригласил Вадефуля в Украину на 9 мая, когда планируется визит многих министров иностранных дел стран ЕС – что будет уже после назначения нового правительства.

"Благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и ожидаем тесного сотрудничества с новым правительством ради честного мира для Украины, усиления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте", – добавил министр иностранных дел Украины.

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Напомним, 28 апреля ХДС объявила имена своих министров в новом правительстве Германии, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц.

Номинированный на пост главы МИД Йоганн Вадефуль ранее высказывался за разрешение Украине использовать немецкое оружие против целей на территории РФ. Кроме того, он высказывался за переоценку прежней политики Германии в отношении России.

Сибига АндрейМИДГермания
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