ГУР: Кремль призначив нових "церковних кураторів" РПЦ для впливу на Україну
Вівторок, 29 квітня 2025, 16:33
Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, завданням яких є просування ідей "руского міра" під прикриттям релігійної місії.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Деталі: За даними ГУР МО, Росія знову намагається використати релігійний фактор для розхитування ситуації в Україн та реалізувати свої політичні інтереси в Україні.
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До списку нових кураторів по Україні увійшли:
- Митрополит Антоній (Антон Сєврюк) – голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, відомий своїми контактами в міжнародних релігійних колах та активним просуванням кремлівських інтересів через церковну дипломатію.
- Митрополит Діонісій (Петро Порубай) – митрополит Омський і Таврійський, пропагандист "руского міра" серед релігійних спільнот.
- Митрополит Павло (Георгій Пономарьов) – патріарший намісник Московської митрополії, відповідальний за координацію роботи РПЦ у країнах "ближнього зарубіжжя".
- Митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) – очільник Санкт-Петербурзької митрополії, пов'язаний із силовими структурами РФ і відомий участю в інформаційно-пропагандистських операціях.
Дослівно: "Перелічені так звані "церковні діячі" мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться на Росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля".
Передісторія:
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- 22 квітня стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру 14 високопоставленим митрополитам Російської православної церкви (РПЦ), які допомагали Кремлю у спробах зруйнувати територіальну цілісність України.