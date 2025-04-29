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ГУР: Кремль призначив нових "церковних кураторів" РПЦ для впливу на Україну

Українська правдаВівторок, 29 квітня 2025, 16:33
ГУР: Кремль призначив нових церковних кураторів РПЦ для впливу на Україну
Головне управління розвідки Міноборони України

Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, завданням яких є просування ідей "руского міра" під прикриттям релігійної місії.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України 

Деталі: За даними ГУР МО, Росія знову намагається використати релігійний фактор для розхитування ситуації в Україн та реалізувати свої політичні інтереси в Україні.

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До списку нових кураторів по Україні увійшли:

  • Митрополит Антоній (Антон Сєврюк) – голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, відомий своїми контактами в міжнародних релігійних колах та активним просуванням кремлівських інтересів через церковну дипломатію.
  • Митрополит Діонісій (Петро Порубай) – митрополит Омський і Таврійський, пропагандист "руского міра" серед релігійних спільнот.
  • Митрополит Павло (Георгій Пономарьов) – патріарший намісник Московської митрополії, відповідальний за координацію роботи РПЦ у країнах "ближнього зарубіжжя".
  • Митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) – очільник Санкт-Петербурзької митрополії, пов'язаний із силовими структурами РФ і відомий участю в інформаційно-пропагандистських операціях.

Дослівно: "Перелічені так звані "церковні діячі" мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться на Росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля".

Передісторія

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