Кремль назначил новых представителей Русской православной церкви, задачей которых является продвижение идей "русского мира" под прикрытием религиозной миссии.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины.

Детали: По данным ГУР МО, Россия вновь пытается использовать религиозный фактор для расшатывания ситуации в Украине и реализации своих политических интересов на украинской территории.

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В список новых кураторов по Украине вошли:

Митрополит Антоний (Антон Севрюк) — глава отдела внешних церковных связей РПЦ, известный своими контактами в международных религиозных кругах и активным продвижением кремлёвских интересов через церковную дипломатию.

— глава отдела внешних церковных связей РПЦ, известный своими контактами в международных религиозных кругах и активным продвижением кремлёвских интересов через церковную дипломатию. Митрополит Дионисий (Пётр Порубай) — митрополит Омский и Таврический, пропагандист "русского мира" среди религиозных сообществ.

— митрополит Омский и Таврический, пропагандист "русского мира" среди религиозных сообществ. Митрополит Павел (Георгий Пономарёв) — патриарший наместник Московской митрополии, ответственный за координацию деятельности РПЦ в странах "ближнего зарубежья".

— патриарший наместник Московской митрополии, ответственный за координацию деятельности РПЦ в странах "ближнего зарубежья". Митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) — глава Санкт-Петербургской митрополии, связанный с силовыми структурами РФ и известный участием в информационно-пропагандистских операциях.

Дословно: "Перечисленные так называемые 'церковные деятели' должны организовывать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в России, а также с другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах Кремля."

Предыстория:

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