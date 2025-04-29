ГУР: Кремль назначил новых "церковных кураторов" РПЦ для влияния на Украину
Кремль назначил новых представителей Русской православной церкви, задачей которых является продвижение идей "русского мира" под прикрытием религиозной миссии.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины.
Детали: По данным ГУР МО, Россия вновь пытается использовать религиозный фактор для расшатывания ситуации в Украине и реализации своих политических интересов на украинской территории.
В список новых кураторов по Украине вошли:
- Митрополит Антоний (Антон Севрюк) — глава отдела внешних церковных связей РПЦ, известный своими контактами в международных религиозных кругах и активным продвижением кремлёвских интересов через церковную дипломатию.
- Митрополит Дионисий (Пётр Порубай) — митрополит Омский и Таврический, пропагандист "русского мира" среди религиозных сообществ.
- Митрополит Павел (Георгий Пономарёв) — патриарший наместник Московской митрополии, ответственный за координацию деятельности РПЦ в странах "ближнего зарубежья".
- Митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) — глава Санкт-Петербургской митрополии, связанный с силовыми структурами РФ и известный участием в информационно-пропагандистских операциях.
Дословно: "Перечисленные так называемые 'церковные деятели' должны организовывать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в России, а также с другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах Кремля."
Предыстория:
- 22 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении 14 высокопоставленным митрополитам Русской православной церкви (РПЦ), которые помогали Кремлю в попытках разрушить территориальную целостность Украины.