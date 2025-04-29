Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Кремль назначил новых "церковных кураторов" РПЦ для влияния на Украину

Украинская правдаВторник, 29 апреля 2025, 16:33
ГУР: Кремль назначил новых церковных кураторов РПЦ для влияния на Украину
Главное управление разведки Минобороны Украины

Кремль назначил новых представителей Русской православной церкви, задачей которых является продвижение идей "русского мира" под прикрытием религиозной миссии.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины.

Детали: По данным ГУР МО, Россия вновь пытается использовать религиозный фактор для расшатывания ситуации в Украине и реализации своих политических интересов на украинской территории.

Реклама:

В список новых кураторов по Украине вошли:

  • Митрополит Антоний (Антон Севрюк) — глава отдела внешних церковных связей РПЦ, известный своими контактами в международных религиозных кругах и активным продвижением кремлёвских интересов через церковную дипломатию.
  • Митрополит Дионисий (Пётр Порубай) — митрополит Омский и Таврический, пропагандист "русского мира" среди религиозных сообществ.
  • Митрополит Павел (Георгий Пономарёв) — патриарший наместник Московской митрополии, ответственный за координацию деятельности РПЦ в странах "ближнего зарубежья".
  • Митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) — глава Санкт-Петербургской митрополии, связанный с силовыми структурами РФ и известный участием в информационно-пропагандистских операциях.

Дословно: "Перечисленные так называемые 'церковные деятели' должны организовывать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в России, а также с другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от российских спецслужб и контролировать осуществление провокаций в интересах Кремля."

Предыстория:

РЕКЛАМА:

ГУРцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству
Все новости...
ГУР
ГУР: В российском Ростове-на-Дону сгорел истребитель Су-30СМ
ГУР разоблачило окупантов, которые вывезли почти 360 тысяч архивных документов из Херсона
ГУР: В новых "Шахедах" Россия заменяет американские компоненты китайскими
Последние новости
16:58
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
16:54
Университет Цюриха скрыто экспериментировал на пользователях Reddit
16:49
Правительство утвердило дополнительное распределение субвенции на школьные автобусы: какие области получат средства
16:47
Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ
16:37
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
16:35
"Энергоатом" получил 1,3 миллиарда чистой прибыли: куда направит деньги
16:33
ГУР: Кремль назначил новых "церковных кураторов" РПЦ для влияния на Украину
16:30
"Укрпочта" закрыла часть отделений в Константиновке Донецкой области
16:20
Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину
16:16
Спасают из-под обстрелов и работают с детьми: украинки получили награды международного конкурса полицейских
Все новости...
Реклама:
Реклама: