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Майже 90% українців не довіряють Трампу – опитування

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 29 квітня 2025, 16:58
Майже 90% українців не довіряють Трампу – опитування
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Майже 90% українців не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який якраз відзначає свої 100 днів перебування на посаді.

Джерело: опитування центру "Нова Європа", яке є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Українців опитали щодо довіри до Трампа й станом на середину квітня 2025 року повністю довіряють, або скоріше довіряють американському лідеру лише 7,4%, на противагу 89%, які не довіряють йому.

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Як свідчить попереднє опитування, у листопаді 2024 року Трампу не довіряли 47,2% опитаних українців, а кількома місяцями перед цим опитуванням Pew Research Center зʼясував, що у Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.

Відтак можна стверджувати, що частка людей в Україні, які не довіряють американському президенту, за п’ять місяців зросла майже вдвічі.

Дослідження було проведено ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 10 квітня по 24 квітня 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих Росією територіях.

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27 квітня писали, що підтримка президента Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років, він ж вважає, що опитування, які проводять ЗМІ, щодо рейтингів його адміністрації є "фейком".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Згодом Трамп сказав, що Путін має припинити бойові дії і укласти мирну угоду.

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