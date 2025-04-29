Почти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос

Почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, который как раз отмечает свои 100 дней пребывания в должности.

Источник: опрос центра "Новая Европа", который оказался в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Украинцев опросили о доверии к Трампу и по состоянию на середину апреля 2025 года полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, в отличие от 89%, которые не доверяют ему.

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Как свидетельствует предварительный опрос, в ноябре 2024 года Трампу не доверяли 47,2% опрошенных украинцев, а несколькими месяцами перед этим опросом Pew Research Center выяснил, что во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании 30%, самой лояльной выглядела только Венгрия с доверием в 37%.

Таким образом, можно утверждать, что доля людей в Украине, которые не доверяют американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Исследование было проведено ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа" в период с 10 апреля по 24 апреля 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%. Опрос не проводился на временно оккупированных Россией территориях.

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27 апреля писали, что поддержка президента Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет, он же считает, что опросы, проводимые СМИ, о рейтингах его администрации – это фейк.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Впоследствии Трамп сказал, что Путин должен прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение.

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