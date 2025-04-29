Генштаб: працівників ТЦК без бойового досвіду і проблем зі здоров’ям направлять на фронт

Працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду і не мають обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на військову службу у частини, що виконують завдання в районах активних бойових дій.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах".

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Деталі: За даними Генштабу, нині майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід. Близько половини всього особового складу ТЦК та СП – це захисники і захисниці, які дістали поранення чи контузії під час бойових дій.

Координуватиме перевірку ТЦК та СП один із заступників керівника Генерального штабу ЗСУ.

Такі кроки, вважають у Генштабі, мають покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості.

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