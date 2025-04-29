Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: сотрудников ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем направят на фронт

Украинская правдаВторник, 29 апреля 2025, 17:44
Генштаб: сотрудников ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем направят на фронт
Генеральный штаб ВСУ

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлять на военную службу в части, выполняющие задачи в районах активных боевых действий

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Реклама:

На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в силу состояния здоровья не способные выполнять обязанности в боевых подразделениях".

Детали: По данным Генштаба, на данный момент почти 70% военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава ТЦК и СП — это защитники и защитницы, получившие ранения или контузии в ходе боевых действий.

Проверку ТЦК и СП будет координировать один из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

РЕКЛАМА:

Такие меры, считают в Генштабе, должны улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости.

Предыстория:

ГенштабТЦКвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
Все новости...
Генштаб
Генштаб: На Курщине с начала суток произошло 14 столкновений
Генштаб: На фронте в воскресенье более 120 боев, из них 21 – на Курщине
На фронте с начала суток 162 боестолкновения, почти 60 – на Покровском направлении
Последние новости
18:42
Украина завершила эвакуацию граждан из сирийского лагеря Родж
18:42
Президент Финляндии считает, что у Трампа "иссякает терпение" в отношении России
18:34
Штрафы за нарушения в украинских заповедниках вырастут в 50 раз
18:30
Есть новые свидетельства о насилии Билоуса. Тем временем он получает звание доцента
18:28
фотоПоставили ВСУ более 120 тысяч бракованных снарядов: задержали руководство оборонного завода
18:20
В британской разведке поразмышляли, зачем Путину "перемирие" под 9 мая
18:14
"Вездесущие химикаты" могут вызывать 10% смертей от сердечных болезней - ученые
18:08
ChatGPT позволял несовершеннолетним пользователям генерировать эротические разговоры
18:07
Представитель Зеленского спрогнозировал, когда ЕС примет новый пакет санкций против РФ
17:56
Магучих отобралась на первый в истории абсолютный чемпионат мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: