Генштаб: сотрудников ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем направят на фронт

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлять на военную службу в части, выполняющие задачи в районах активных боевых действий

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

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На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в силу состояния здоровья не способные выполнять обязанности в боевых подразделениях".

Детали: По данным Генштаба, на данный момент почти 70% военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава ТЦК и СП — это защитники и защитницы, получившие ранения или контузии в ходе боевых действий.

Проверку ТЦК и СП будет координировать один из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

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Такие меры, считают в Генштабе, должны улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости.

Предыстория: