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Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 29 квітня 2025, 19:27
Келлог назвав триденне перемирʼя Путіна абсурдом
Фото: Getty Images

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відкинув оголошену хазяїном Кремля Владіміром Путіним пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

Джерело: "Європейська правда", Келлог в ефірі Fox News

Деталі: Келлог, коментуючи прогрес щодо "мирних переговорів" в останні дні, висловив упевненість, що США "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

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"А триденне перемир'я – це абсурд", – заявив він, реагуючи на запропоноване Путіним припинення вогню 8-10 травня.

Посланник Трампа заявив, що той виступає за всеосяжне припинення вогню "на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури" мінімум на 30 днів, "а потім ми можемо його продовжити".

"І якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян, від Путіна. Тобто в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього", – вважає Келлог.

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Напередодні Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир’я, оголошеного главою Кремля, недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.

СШАРосіяперемир’я
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