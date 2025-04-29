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Келлог назвал "трехдневное перемирие" Путина абсурдом

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 19:27
Келлог назвал трехдневное перемирие Путина абсурдом
Фото: Getty Images

Специальный представитель президента США Кит Келлог отверг объявленное хозяином Кремля Владимиром Путиным предложение "трехдневного перемирия", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

Источник: "Европейская правда", Келлог в эфире Fox News

Детали: Кэллог, комментируя прогресс по "мирным переговорам" в последние дни, выразил уверенность, что США "в довольно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".

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"А трехдневное перемирие - это абсурд", - заявил он, реагируя на предложенное Путиным прекращение огня 8-10 мая.

Посланник Трампа заявил, что тот выступает за всеобъемлющее прекращение огня "на море, в воздухе, на суше, в отношении инфраструктуры" минимум на 30 дней, "а потом мы можем его продлить".

"И если принять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. И я думаю, что мы близки к этому", – считает Келлог.

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Накануне Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что трехдневного перемирия, объявленного главой Кремля, недостаточно, нужен справедливый и длительный мир.

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.

СШАРосcияперемирие
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