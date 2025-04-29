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Росіяни 16 разів вдарили по Харкову безпілотниками: 30 людей постраждали

Тетяна ОлійникВівторок, 29 квітня 2025, 23:28
Росіяни 16 разів вдарили по Харкову безпілотниками: 30 людей постраждали
фото ілюстративне

Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 30 людей постраждали.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Терехова, під ударом Салтівський, Київський, Шевченківський та Слобідський райони Харкова. 

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У Салтівському районі є інформація про трьох поранених. У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "Шахедів" впав поблизу медичного закладу.

За даними Синєгубова, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 4 людини.

Медики надають всю необхідну допомогу.

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Згодом голова ОВА повідомив, що відомо вже про 6 постраждалих.

Терехов пізніше зазначив, що кількість постраждалих зросла до 10.

Станом на 23:05 Терехов написав, що відомо про 15 постраждалих.

О 23:18 Синєгубов повідомив, що вже 19 людей звернулися за допомогою до медиків.

За даними Терехова, станом на 23:26, відомо про 16 ударів по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі. Синєгубов додав, що кількість постраждалих може збільшуватися.

О 23:40 Терехов повідомив про 30 постраждалих.

Харківвибухбезпілотники
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