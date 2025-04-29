Харьков атаковали российские беспилотники: 6 человек пострадали
Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов
Детали: По словам Терехова, под ударом Салтовский, Киевский, Шевченковский и Слободской районы Харькова.
В Салтовском районе есть информация о трех раненых. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.
По данным Синегубова, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 4 человека.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Впоследствии председатель ОВА сообщил, что известно уже о 6 пострадавших.
Терехов позже отметил, что количество пострадавших возросло до 10.
По состоянию на 23:05 Терехов написал, что известно о 15 пострадавших.
В 23:18 Синегубов сообщил, что уже 19 человек обратились за помощью к медикам.