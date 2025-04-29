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Харьков атаковали российские беспилотники: 6 человек пострадали

Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 22:33
Харьков атаковали российские беспилотники: 6 человек пострадали
фото иллюстративное

Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Терехова, под ударом Салтовский, Киевский, Шевченковский и Слободской районы Харькова.

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В Салтовском районе есть информация о трех раненых. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.

По данным Синегубова, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 4 человека.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Впоследствии председатель ОВА сообщил, что известно уже о 6 пострадавших.

Терехов позже отметил, что количество пострадавших возросло до 10.

По состоянию на 23:05 Терехов написал, что известно о 15 пострадавших.

В 23:18 Синегубов сообщил, что уже 19 человек обратились за помощью к медикам.

Харьковвзрывбеспилотники
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