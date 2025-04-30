Росіяни атакували Харків безпілотниками "Герань-2" – прокуратура

У прокуратурі повідомили, що росіяни атакували Харків ввечері 29 квітня безпілотниками типу "Герань-2".

Джерело: коментар начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко Харківської обласної прокуратури

Деталі: Борисенко зазначив, що у період з 22:00 по 22:30 (29 квітня – ред.) російські війська здійснили чергову атаку на місто Харків.

Реклама:

Під ударами опинилися Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський, Немишлянський райони міста.

Пряма мова Борисенка: "Для завдання ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2".

Наразі відомо про пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства, також пошкоджені дві міські лікарні".

РЕКЛАМА:

Деталі: У прокуратурі додали, що серед постраждалих – дитина віком 16 років.

Що передувало: Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 39 людей постраждали.