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Росіяни атакували Харків безпілотниками "Герань-2" – прокуратура

Ольга Глущенко Середа, 30 квітня 2025, 00:24
Росіяни атакували Харків безпілотниками Герань-2 – прокуратура
Спартак Борисенко, скриншот

У прокуратурі повідомили, що росіяни атакували Харків ввечері 29 квітня безпілотниками типу "Герань-2".

Джерело: коментар начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко Харківської обласної прокуратури

Деталі: Борисенко зазначив, що у період з 22:00 по 22:30 (29 квітня – ред.) російські війська здійснили чергову атаку на місто Харків.

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Під ударами опинилися Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський, Немишлянський райони міста.

Пряма мова Борисенка: "Для завдання ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2".

Наразі відомо про пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства, також пошкоджені дві міські лікарні".

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Деталі: У прокуратурі додали, що серед постраждалих – дитина віком 16 років.

Що передувало: Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 39 людей постраждали.

Харківросійсько-українська війнабезпілотникипрокуратура
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