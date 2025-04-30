Россияне атаковали Харьков беспилотниками "Герань-2" – прокуратура

В прокуратуре сообщили, что россияне атаковали Харьков вечером 29 апреля беспилотниками типа "Герань-2".

Источник: комментарий начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко Харьковской областной прокуратуры

Детали: Борисенко отметил, что в период с 22:00 по 22:30 (29 апреля - ред.) российские войска совершили очередную атаку на город Харьков.

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Под ударами оказались Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский, Немышлянский районы города.

Прямая речь Борисенко: "Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа "Герань-2".

Известно о поврежденных многоквартирных, частных домах, гражданских автомобилях и предприятиях, также повреждены две городские больницы".

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Детали: В прокуратуре добавили, что среди пострадавших - ребенок в возрасте 16 лет.

Что предшествовало: Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы, 39 человек пострадали.