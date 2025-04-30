Індія має намір напасти на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин.

Джерело: Тарар у мережі Х із посиланням на розвіддані

Пряма мова Тарара: "Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин

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Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні".

Що передувало: Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.

Нагадаємо: 23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.