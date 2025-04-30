ЗСУ за добу знешкодили ще понад тисячу окупантів
Середа, 30 квітня 2025, 07:48
Сили оброни за минулу добу відмінусували 1 100 російських солдатів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 951 960 (+1 100) осіб,
- танків – 10 729 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 353 (+1) од,
- артилерійських систем – 27 091 (+11) од,
- РСЗВ – 1 374 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179) од,
- спеціальної техніки – 3 869 (+9) од.
Дані уточнюються.