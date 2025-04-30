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ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов

Ирина БалачукСреда, 30 апреля 2025, 07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 100 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 951 960 (+1 100) человек,
  • танков – 10 729 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 353 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 27 091 (+11) ед,
  • РСЗО – 1 374 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179) ед,
  • специальной техники – 3 869 (+9) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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