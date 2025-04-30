ВСУ за сутки обезвредили еще более тысячи оккупантов
Среда, 30 апреля 2025, 07:48
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 100 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 951 960 (+1 100) человек,
- танков – 10 729 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 353 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 27 091 (+11) ед,
- РСЗО – 1 374 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179) ед,
- специальной техники – 3 869 (+9) ед.
Данные уточняются.