Росіяни били по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та горів ресторан

Внаслідок російської атаки у Дніпрі одна людина загинула та ще одна дістала поранення, у Дніпропетровській області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Складна ніч для Дніпра. Внаслідок масованої шахедної атаки по місту загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення".

Реклама:

Деталі: В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі, у місті вирували пожежі. Наразі їх уже загасили.

Фото з Telegram СЕргія ЛИсака

"Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", – повідомив Лисак.

Фото з Telegram СЕргія ЛИсака

Увечері 29 квітня окупанти атакували дронами-камікадзе Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. А ближче до ранку вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.

РЕКЛАМА:

Фото з Telegram СЕргія ЛИсака

Внаслідок атаки горів ресторанний комплекс, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 гаражі та 2 авто. Також зачепило лінії електропередач.



"Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", – підсумував Лисак.

Передісторія: