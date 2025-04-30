Росіяни били по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та горів ресторан
Внаслідок російської атаки у Дніпрі одна людина загинула та ще одна дістала поранення, у Дніпропетровській області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова Лисака: "Складна ніч для Дніпра. Внаслідок масованої шахедної атаки по місту загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення".
Деталі: В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі, у місті вирували пожежі. Наразі їх уже загасили.
"Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", – повідомив Лисак.
Увечері 29 квітня окупанти атакували дронами-камікадзе Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. А ближче до ранку вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.
Внаслідок атаки горів ресторанний комплекс, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 гаражі та 2 авто. Також зачепило лінії електропередач.
"Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", – підсумував Лисак.
Передісторія:
- Увечері 29 квітня російська армія масовано вдарила по Дніпру безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула.