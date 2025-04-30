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Росіяни били по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та горів ресторан

Ірина БалачукСереда, 30 квітня 2025, 08:11
Росіяни били по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та горів ресторан
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Внаслідок російської атаки у Дніпрі одна людина загинула та ще одна дістала поранення, у Дніпропетровській області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Складна ніч для Дніпра. Внаслідок масованої шахедної атаки по місту загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення".

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Деталі: В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі, у місті вирували пожежі. Наразі їх уже загасили. 

 
Фото з Telegram СЕргія ЛИсака 

"Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", – повідомив Лисак. 

 
Фото з Telegram СЕргія ЛИсака 

Увечері 29 квітня окупанти атакували дронами-камікадзе Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. А ближче до ранку вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді. 

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Фото з Telegram СЕргія ЛИсака 

Внаслідок атаки горів ресторанний комплекс, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 гаражі та 2 авто. Також зачепило лінії електропередач.

"Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", – підсумував Лисак.

Передісторія: 

ДніпроДніпропетровська областьжертвипожежа
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