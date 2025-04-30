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Россияне били по Днепропетровщине: погиб мужчина, повреждено предприятие и горел ресторан 

Ирина БалачукСреда, 30 апреля 2025, 08:11
Россияне били по Днепропетровщине: погиб мужчина, повреждено предприятие и горел ресторан 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В результате российской атаки в Днепре один человек погиб и еще один получил ранения, в Днепропетровской области повреждено предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Сложная ночь для Днепра. В результате массированной шахедной атаки по городу погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе, в городе бушевали пожары. Сейчас их уже потушили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка", – сообщил Лысак. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Вечером 29 апреля оккупанты атаковали дронами-камикадзе Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. А ближе к утру ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой общине.

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В результате атаки горел ресторанный комплекс, повреждены 7 частных домов, 2 гаража и 2 авто. Также задело линии электропередач.

"Защитники неба работали без остановки. В результате уничтожили над областью 9 БпЛА", – подытожил Лысак. 

Предыстория:

ДнепрДнепропетровская областьжертвыпожар
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