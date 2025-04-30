За минулу добу на фронті 177 боєзіткнень – Генштаб

Найчастіше російська армія за минулу добу атакувала Покровський, Лиманський та Курський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (29 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку військові зупинили 2 атаки противника в районах Вовчанська та у біля Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 9 атак окупантів біля Загризового, Степової Новоселівки, Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Липового, Нового, Новомихайлівки, Мирного, Зеленої Долини та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку здійснено 4 атаки біля Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Майського, Предтечиного, Білої Гори, Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку здійснено 6 атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та біля Диліївки.

На Покровському напрямку зупинено 75 наступальних дій противника біля Старої Миколаївки, Тарасівки, Шевченка, Єлизаветівки, Новоторецького, Лисівки, Успенівки, Котлярівки, Троїцького, Надіївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку зупинено 13 атак поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та у біля Одрадного.

На Придніпровському напрямку зафіксовано 1 наступальну дію без результату для ворога.

На Курському напрямку зупинено 25 атак, росіяни завдали 8 авіаударів із залученням 19 керованих бомб, здійснили 250 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу не виявлено.