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За минувшие сутки на фронте 177 боестолкновений – Генштаб

Степан ГафткоСреда, 30 апреля 2025, 08:30
За минувшие сутки на фронте 177 боестолкновений – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Чаще всего российская армия за минувшие сутки атаковала Покровское, Лиманское и Курское направления. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (29 апреля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 – из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении военные остановили 2 атаки противника в районах Волчанска и в у Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло 9 атак оккупантов у Загрызово, Степной Новоселовки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Липового, Нового, Новомихайловки, Мирного, Зеленой Долины и Ямполовки.

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На Северском направлении осуществлено 4 атаки возле Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Майского, Предтечино, Белой Горы, Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении осуществлено 6 атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и у Дилиевки.

На Покровском направлении остановлено 75 наступательных действий противника возле Старой Николаевки, Тарасовки, Шевченко, Елизаветовки, Новоторецкого, Лисовки, Успеновки, Котляровки, Троицкого, Надиевки и Андреевки.

На Новопавловском направлении остановлено 13 атак вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и у Отрадного.

На Приднепровском направлении зафиксировано 1 наступательное действие без результата для врага.

На Курском направлении остановлено 25 атак, россияне нанесли 8 авиаударов с привлечением 19 управляемых бомб, осуществили 250 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления не обнаружено.

российско-украинская войнаГенштаб
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