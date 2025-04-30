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Дрони атакували оборонний завод у російському Муромі: там вирувала пожежа

Ірина БалачукСереда, 30 квітня 2025, 10:05
Дрони атакували оборонний завод у російському Муромі: там вирувала пожежа
Фото з Telegram-каналу Astra

Велика пожежа виникла на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії внаслідок атаки дронів.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Володимирської області Олександра Авдєєв і Міноборони РФ у Telegram

Пряма мова губернатора: "Велика пожежа на підприємстві в Муромі... Площа загоряння – 720 кв. м... Причиною пожежі на складі в Муромі стало падіння БПЛА".

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Деталі: Авдєєв додав, що було "зафіксовано приліт кількох безпілотників, їх подавили засобами РЕБ".

"Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше йшлося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, обійшлося без загорянь, там теж працюють фахівці", – підсумував російський чиновник.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що дрони атакували завод у Вербовському районі міста. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод (інша назва – "пороховий"), який, зокрема, виробляє засоби ініціювання та запалювання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ. 

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Astra нагадує, що у 2020 році керівник "АТ "МПЗ" розповідав, що муромський завод є "найбільшим у Російській Федерації виробником капсулів-запалювачів".

З 2023 року завод перебуває під санкціями України та ЄС.

 
скриншот з google.maps

За даними Міноборони РФ, дрони атакували кілька регіонів Росії. Повідомляють, що ППО нібито перехопила і знищила 34 "українських БпЛА": 15 – над Курською областю, 8 – над Брянською, 7 – над Орловською, 3 – над Володимирською і 1 – над Бєлгородською областю РФ.

Росіябезпілотники
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