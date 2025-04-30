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Дроны атаковали оборонный завод в российском Муроме: там бушевал пожар

Ирина БалачукСреда, 30 апреля 2025, 10:05
Дроны атаковали оборонный завод в российском Муроме: там бушевал пожар
Фото из Telegram-канала Astra

Крупный пожар возник на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области Росси в результате атаки дронов.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Владимирской области Александра Авдеев и Минобороны РФ в Telegram

Прямая речь губернатора: "Крупный пожар на предприятии в Муроме… Площадь возгорания – 720 кв. м… Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА".

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Детали: Авдеев добавил, что "зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ".

"Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты", – подытожил российский чиновник.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что дроны атаковали завод в Вербовском районе города. В этом районе в частности расположен Муромский приборостроительный завод (другое название – "пороховой"), который, среди прочего, производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ. 

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Astra напоминает, что в 2020 году руководитель "АО "МПЗ" рассказывал, что муромский завод является "крупнейшим в Российской Федерации производителем капсюлей-воспламенителей".

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

 
скриншот c google.maps

По данным Минобороны РФ, дроны атаковали несколько регионов России. Сообщается, что ПВО якобы перехватила и уничтожила 34 "украинских БпЛА": 15 – над Курской областью, 8 – над Брянской, 7 – над Орловской, 3 – над Владимирской и 1 – над Белгородской областью РФ.

Росcиябеспилотники
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