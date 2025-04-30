"Коаліція рішучих": Естонія заявила про готовність відправити в Україну своїх військових
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова зробити "свій внесок" і відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування "коаліції рішучих".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву естонського уряду
Деталі: За словами прем'єр-міністра, планування "коаліції рішучих" знаходиться на півдорозі, але Естонія готова зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів. "Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу", – додав він.
Міхал зазначив, що Естонія як і раніше вважає, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО. "Якщо членство в НАТО займе час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і оборони з боку союзних сил, що базуються на її території", – заявив він.
"Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них", – сказав Міхал.
Передісторія:
- Естонія є першою країною, яка офіційно, на рівні урядової комунікації, заявила про готовність спрямувати військових в Україну.
- Склад роти може варіюватися від 50 до 250 військовослужбовців. Звичайний розмір такого підрозділу становить близько 150 бійців.
- Раніше The Times з посиланням на обговорення в коаліції рішучих написала, що Європа буде змушена докласти значних зусиль, щоб надіслати до України 25 000 військовослужбовців для формування сил стримування, оскільки її армії не мають достатньої чисельності та фінансування.
- Із закритих обговорень на цей час відомо, що Велика Британія готова надіслати до 10 000 військовослужбовців. Франція теж готова спрямувати від 5 000 до 10 000 солдатів.
- Представники держав-учасниць так званої "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.