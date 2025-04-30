"Коаліція рішучих": Естонія заявила про готовність відправити в Україну своїх військових

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова зробити "свій внесок" і відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування "коаліції рішучих".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву естонського уряду

Деталі: За словами прем'єр-міністра, планування "коаліції рішучих" знаходиться на півдорозі, але Естонія готова зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів. "Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу", – додав він.

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Міхал зазначив, що Естонія як і раніше вважає, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО. "Якщо членство в НАТО займе час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і оборони з боку союзних сил, що базуються на її території", – заявив він.

"Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них", – сказав Міхал.

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