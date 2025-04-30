"Коалиция решительных": Эстония заявила о готовности отправить в Украину своих военных
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова сделать "свой вклад" и отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания "коалиции решительных".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление эстонского правительства
Детали: По словам премьер-министра, планирование "коалиции решительных" находится на полпути, но Эстония готова сделать свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью до роты, инструкторов и штабных офицеров. "Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу", - добавил он.
Михал отметил, что Эстония по-прежнему считает, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО. "Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории", - заявил он.
"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", – сказал Михал.
Предыстория:
- Эстония является первой страной, которая официально, на уровне правительственной коммуникации, заявила о готовности направить военных в Украину.
- Состав роты может варьироваться от 50 до 250 военнослужащих. Обычный размер такого подразделения составляет около 150 бойцов.
- Ранее The Times со ссылкой на обсуждения в коалиции решительных написала, что Европа будет вынуждена приложить значительные усилия, чтобы направить в Украину 25 000 военнослужащих для формирования сил сдерживания, поскольку ее армии не имеют достаточной численности и финансирования.
- Из закрытых обсуждений на данный момент известно, что Великобритания готова направить до 10 000 военнослужащих. Франция тоже готова направить от 5 000 до 10 000 солдат.
- Представители государств-участников так называемой "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.