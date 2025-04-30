"Коалиция решительных": Эстония заявила о готовности отправить в Украину своих военных

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова сделать "свой вклад" и отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания "коалиции решительных".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление эстонского правительства

Детали: По словам премьер-министра, планирование "коалиции решительных" находится на полпути, но Эстония готова сделать свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью до роты, инструкторов и штабных офицеров. "Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу", - добавил он.

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Михал отметил, что Эстония по-прежнему считает, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО. "Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории", - заявил он.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", – сказал Михал.

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