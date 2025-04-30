Росіяни намагаються вийти на адмінкордон Дніпропетровської області – Сирський

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook

Дослівно: "Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

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Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги".

Деталі: Сирський додав, що заслухав командирів і прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.

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Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.

За словами головнокомандувача, попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад, а вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника.