Россияне пытаются выйти на админграницу Днепропетровской области – Сырский

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook

Дословно: "Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

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Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливается врагом, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области.

С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит насмерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах".

Детали: Сырский добавил, что заслушал командиров и принял решение о дополнительном снабжении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами.

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Особый акцент сделан на беспилотных ударных системах.

По словам главнокомандующего, несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг постоянно терпит потери и отходит назад, а огненное поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника.