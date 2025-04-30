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У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінСереда, 30 квітня 2025, 13:01
У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ
Фото: Getty Images

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України. 

Джерело: ініціатор документа, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді", текст законопроєкту №13229

Пряма мова Костенка: "З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони вмотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до  служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження".

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Деталі: Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу,  а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

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В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.  

Примітка: Законопроєкт зареєстрували в парламенті 37 народних депутатів. Тепер документ мають розглянути члени Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Після цього рішення щодо проєкту ухвалюватиметься в сесійній залі парламенту.

Чинне законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

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