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В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинСреда, 30 апреля 2025, 13:01
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
Фото: Getty Images

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

Источник: инициатор документа, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде", текст законопроекта №13229

Прямая речь Костенко: "С начала большой войны немало граждан в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в различных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения".

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Детали: Документ предусматривает, что во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, которые признаны годными военно-врачебной комиссией.

Такие контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, если они уволились со службы после 1 января 2015 года).

Срок действия контракта для военнослужащих в возрасте 60+ - один год с возможностью заключения новых контрактов. Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

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В контракте для этой категории граждан устанавливается испытание сроком два месяца. Если военный не прошел испытательный срок, контракт расторгается. 

Примечание: Законопроект зарегистрировали в парламенте 37 народных депутатов. Теперь документ должны рассмотреть члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После этого решение по проекту будет приниматься в сессионном зале парламента.

Действующее законодательство Украины предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.

Знать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

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