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Україна успішно завершила скринінг ЄС за розділом про підприємництво і промислову політику

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 30 квітня 2025, 13:45
Україна успішно завершила скринінг ЄС за розділом про підприємництво і промислову політику
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна пройшла один із етапів перевірки на відповідність законодавству Євросоюзу – завершено скринінг за напрямом "Підприємництво та промислова політика" в межах переговорів про вступ до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України

Деталі: Офіційний скринінг – перевірка відповідності українського законодавства європейському – за розділом "Підприємництво та промислова політика" проходив 28-29 квітня у Брюсселі. Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців.

Напрацювання України щодо адаптації українського законодавства до норм ЄС презентували заступники міністра економіки Тетяна Бережна і Андрій Телюпа, заступник директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександр Васильчук, а також представники Міносвіти, Державного космічного агентства України, Державної служби геології та надр України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

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Під час сесій команда Мінекономіки розповіла про прогрес за такими напрямками як:

  • Розвиток промислової політики – модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.
  • Підтримка малого і середнього бізнесу – участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.
  • Розвиток легкої промисловості – підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.
  • Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу –  гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.
  • Дерегуляція і цифровізація – спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.
  • Розвиток соціальної економіки – підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.
  • Відновлення сталеливарної промисловості – презентація планів з відбудови виробничих потужностей і інтеграції в європейські ланцюги постачання.

Як зазначають, Єврокомісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, – передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

Минулого тижня повідомляли, що завершено скринінг вже половини кластерів.

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