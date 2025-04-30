Украина успешно завершила скрининг ЕС по разделу о предпринимательстве и промышленной политике

Украина прошла один из этапов проверки на соответствие законодательству Евросоюза – завершен скрининг по направлению "Предпринимательство и промышленная политика" в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины

Детали: Официальный скрининг – проверка соответствия украинского законодательства европейскому – по разделу "Предпринимательство и промышленная политика" проходил 28-29 апреля в Брюсселе. Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев.

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Наработки Украины по адаптации украинского законодательства к нормам ЕС представили заместители министра экономики Татьяна Бережная и Андрей Телюпа, заместитель директора департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александр Васильчук, а также представители Минобразования, Государственного космического агентства Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Министерства стратегических отраслей промышленности Украины.

Во время сессий команда Минэкономики рассказала о прогрессе в таких направлениях, как:

Развитие промышленной политики – модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка зеленой трансформации производства.

Поддержка малого и среднего бизнеса – участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.

Развитие легкой промышленности – поддержка предприятий, которые даже в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.

Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса – гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.

Дерегуляция и цифровизация – упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.

Развитие социальной экономики – поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.

Восстановление сталелитейной промышленности – презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепочки поставок.

Как отмечается, Еврокомиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Среди вопросов, требующих дополнительного внимания, – предусмотрение более быстрого внедрения Директивы о просроченных платежах (Late Payment Directive).

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На прошлой неделе сообщалось, что завершен скрининг уже половины кластеров.

Напомним: