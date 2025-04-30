Bloomberg: Україна може підписати угоду зі США про надра 30 квітня
Україна готується підписати угоду із Сполученими Штатами щодо надр уже в середу – документ передбачає створення спільного фонду для керування інвестиційними проєктами.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на матеріал Bloomberg
Деталі: Як стало відомо Bloomberg із джерела, знайомого з перемовинами, підготовка угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері надр вийшла на фінішну пряму. Документ уже майже готовий до підписання, і це може статися 30 квітня.
Міністерка економіки Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона для фіналізації домовленостей. Як повідомляє Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.
Документ також враховує стратегічну мету України – вступ до ЄС – і передбачає, що співпраця з США не суперечитиме євроінтеграційним прагненням Києва.
Важливою домовленістю стало те, що Сполучені Штати визнають у якості свого внеску до фонду лише майбутню військову допомогу, надану вже після підписання угоди.
Таким чином, із домовленостей виключили десятки мільярдів доларів допомоги, яку Україна вже отримала від початку вторгнення РФ, про що раніше повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
Як зазначено в документі, ця угода має посилити стратегічне партнерство Києва і Вашингтона та допомогти у довготривалій відбудові України після масштабних руйнувань, спричинених війною.
Водночас дві технічні угоди, які регулюватимуть деталі функціонування спільного фонду, поки що перебувають на етапі узгодження.
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Нагадаємо:
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
- Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.