Bloomberg: Україна може підписати угоду зі США про надра 30 квітня

Україна готується підписати угоду із Сполученими Штатами щодо надр уже в середу – документ передбачає створення спільного фонду для керування інвестиційними проєктами.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на матеріал Bloomberg

Деталі: Як стало відомо Bloomberg із джерела, знайомого з перемовинами, підготовка угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері надр вийшла на фінішну пряму. Документ уже майже готовий до підписання, і це може статися 30 квітня.

Реклама:

Міністерка економіки Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона для фіналізації домовленостей. Як повідомляє Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Документ також враховує стратегічну мету України – вступ до ЄС – і передбачає, що співпраця з США не суперечитиме євроінтеграційним прагненням Києва.

Важливою домовленістю стало те, що Сполучені Штати визнають у якості свого внеску до фонду лише майбутню військову допомогу, надану вже після підписання угоди.

РЕКЛАМА:

Таким чином, із домовленостей виключили десятки мільярдів доларів допомоги, яку Україна вже отримала від початку вторгнення РФ, про що раніше повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Як зазначено в документі, ця угода має посилити стратегічне партнерство Києва і Вашингтона та допомогти у довготривалій відбудові України після масштабних руйнувань, спричинених війною.

Водночас дві технічні угоди, які регулюватимуть деталі функціонування спільного фонду, поки що перебувають на етапі узгодження.

Читайте також: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.

Нагадаємо: