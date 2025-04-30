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Bloomberg: Україна може підписати угоду зі США про надра 30 квітня

Іванна Костіна, Степан ГафткоСереда, 30 квітня 2025, 15:04
Bloomberg: Україна може підписати угоду зі США про надра 30 квітня
Фото: Getty Images

Україна готується підписати угоду із Сполученими Штатами щодо надр уже в середу – документ передбачає створення спільного фонду для керування інвестиційними проєктами.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на матеріал Bloomberg 

Деталі: Як стало відомо Bloomberg із джерела, знайомого з перемовинами, підготовка угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері надр вийшла на фінішну пряму. Документ уже майже готовий до підписання, і це може статися 30 квітня.

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Міністерка економіки Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона для фіналізації домовленостей. Як повідомляє Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки. 

Документ також враховує стратегічну мету України – вступ до ЄС – і передбачає, що співпраця з США не суперечитиме євроінтеграційним прагненням Києва.

Важливою домовленістю стало те, що Сполучені Штати визнають у якості свого внеску до фонду лише майбутню військову допомогу, надану вже після підписання угоди. 

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Таким чином, із домовленостей виключили десятки мільярдів доларів допомоги, яку Україна вже отримала від початку вторгнення РФ, про що раніше повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Як зазначено в документі, ця угода має посилити стратегічне партнерство Києва і Вашингтона та допомогти у довготривалій відбудові України після масштабних руйнувань, спричинених війною. 

Водночас дві технічні угоди, які регулюватимуть деталі функціонування спільного фонду, поки що перебувають на етапі узгодження.

Читайте також: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.

Нагадаємо:

  • 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
  • Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

УкраїнаСШАпереговори
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